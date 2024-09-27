В Уфе делегация ЛНР посетила Центр опережающей профподготовки

Сегодня, 27 сентября, в Центре опережающей профессиональной подготовки Башкирии в Уфе прошла встреча с делегацией из подшефных региону колледжей Луганской Народной Республики города Красный Луч.

В рамках деловой программы участники делегации познакомились с проектами и программами системы среднего профессионального образования Башкортостана. В завершение встречи сотрудники Центра опережающей профессиональной подготовки РБ провели экскурсию и рассказали о возможностях пространства и деятельности центра.

«Такие встречи способствуют объединению усилий и обмену ресурсами, что создаёт возможности для студентов и преподавателей. Это позволяет повысить уровень образования и подготовленности выпускников к требованиям современного общества», — отметила заместитель министра образования и науки РБ Инесса Косолапова.

Напомним, в Башкирию прибыла делегация из колледжей города Красный Луч Луганской Народной Республики. В ее состав вошли представители Штэровского энергетического техникума, Краснолучского колледжа промышленности и сервиса, Краснолучского колледжа технологии строительства и прикладного искусства, Петровского колледжа, Краснолучского горно-промышленного колледжа и Краснолучского приборостроительного техникума. Данные учебные заведения закреплены за профессиональными образовательными организациями республики как подшефные.