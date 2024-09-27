В Башкирию прибыла делегация из колледжей ЛНР

В Башкирию прибыла делегация из колледжей города Красный Луч Луганской Народной Республики. В ее состав вошли представители Штэровского энергетического техникума, Краснолучского колледжа промышленности и сервиса, Краснолучского колледжа технологии строительства и прикладного искусства, Петровского колледжа, Краснолучского горно-промышленного колледжа и Краснолучского приборостроительного техникума. Напомним, что данные учебные заведения закреплены за профессиональными образовательными организациями республики как подшефные.

Знакомство делегации с ссузами республики началось в Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Гости посетили учебные корпуса, ознакомились с лабораториями и мастерскими, оснащенными по современным стандартам, посмотрели, как студенты практикуют свои навыки и умения. В Дёмском корпусе колледжа гости побывали в новом Центре практической подготовки, где ведется обучение студентов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Особое внимание на встрече было уделено новым технологиям и оборудованию, которое используется в Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности для подготовки будущих специалистов.

Также представители ЛНР посетили Уфимский колледж технологии и дизайна.

Ранее сообщалось, что в Уфе делегация ЛНР посетила Центр опережающей профподготовки.