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27 Сентября , 19:17

В некоторых школах Башкирии внедрили вариативное меню

пресс-служба правительства РБ
Фото:пресс-служба правительства РБ

С этого учебного года в некоторых школах республики внедрили вариативное меню, сообщил в соцсетях министр торговли РБ Алексей Гусев.

Это значит, что теперь ученики смогут выбирать блюда на свой вкус. Меню составлено с учетом всех необходимых требований и согласовано с Роспотребнадзором.

Проект уже реализуется в 35 муниципальных районах республики, а с 1 октября к ним присоединятся Уфа и Сибай. Общий обхват составит 42 муниципалитета. В целом, планируем охватить порядка 100 тысяч детей.

"Считаю, что вариативное меню - это не просто новый подход к питанию в школах, это еще один шаг к формированию здоровых привычек у подрастающего поколения", - отметил Алексей Гусев.

Ранее сообщалось, что в школах Башкирии планируют внедрить вариативное питание для старшеклассников.

Автор:Сергей Николаев
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