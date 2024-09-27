В Башкирии рассказали, с какого возраста можно получить банковскую карту

Для ребенка в возрасте от 6 лет выпускают банковские карты, привязанные к счету одного из родителей, а с 14 лет у ребят есть право завести отдельный банковский счет и получить собственную карту. Об этом со ссылкой на портал «Объясняем. Башкортостан» рассказали в прямом включении в передачу «Салям» на канале БСТ из ЦУР Башкирии.

Отмечается, что детям необходимо подключить смс-уведомления по операциям, рассказать о скидках, кешбэке или бонусах карты, а также посоветовать не тратить все деньги сразу, но и не запрещать распоряжаться ими по своему усмотрению с обязательным соблюдением требований безопасности. Таким образом ребята научатся самостоятельно пользоваться средствами.

Ранее стало известно о новой мошеннической схеме в мессенджерах.