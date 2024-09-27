Осеннее кино после жаркого лета: Wink.ru представляет главные премьеры октября

Весь октябрь в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) будут выходить новые серии основанного на реальных хитах сериала «Комбинация» (18+) о пути к вершинам музыкальных чартов первой в нашей стране женской поп-группы. А потом Wink.ru предложит вспомнить главные песни последних лет в документальном сериале «Хит» (12+) с целой россыпью российских звезд.

Проект «Хит» расскажет о главных вехах популярной музыки в России с 1991 года до наших дней. В каждой серии исполнители, композиторы, продюсеры и клипмейкеры расскажут об одной из музыкальных пятилеток, а у зрителей будет возможность увидеть процесс создания музыкальных хитов и архивные записи. В сериале принимали участие Шура, Валерия, Татьяна Иванова, FEDUK, Сергей Лазарев, IOWA, Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, Юрий Аксюта, Яна Чурикова и другие. Дата премьеры будет объявлена позднее.

А начнется октябрь с путешествия на 30 лет вперёд — действие сериала «Подростки в космосе» (18+) разворачивается в 2054 году. Премьера первых двух эпизодов нового проекта от создателей сериала «Трудные подростки» состоится 3 октября, далее по четвергам будет выходить по одной новой серии.