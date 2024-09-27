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27 Сентября , 10:03

Осеннее кино после жаркого лета: Wink.ru представляет главные премьеры октября

ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
Фото:ПАО «Ростелеком» в Башкортостане

Весь октябрь в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) будут выходить новые серии основанного на реальных хитах сериала «Комбинация» (18+) о пути к вершинам музыкальных чартов первой в нашей стране женской поп-группы. А потом Wink.ru предложит вспомнить главные песни последних лет в документальном сериале «Хит» (12+) с целой россыпью российских звезд.

Проект «Хит» расскажет о главных вехах популярной музыки в России с 1991 года до наших дней. В каждой серии исполнители, композиторы, продюсеры и клипмейкеры расскажут об одной из музыкальных пятилеток, а у зрителей будет возможность увидеть процесс создания музыкальных хитов и архивные записи. В сериале принимали участие Шура, Валерия, Татьяна Иванова, FEDUK, Сергей Лазарев, IOWA, Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, Юрий Аксюта, Яна Чурикова и другие. Дата премьеры будет объявлена позднее.

А начнется октябрь с путешествия на 30 лет вперёд — действие сериала «Подростки в космосе» (18+) разворачивается в 2054 году. Премьера первых двух эпизодов нового проекта от создателей сериала «Трудные подростки» состоится 3 октября, далее по четвергам будет выходить по одной новой серии.

ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
Фото:ПАО «Ростелеком» в Башкортостане

20 октября состоится уникальная премьера совместного проекта с Московским художественным театром (МХТ). Это короткометражный фильм «Зверек» (16+) по мотивам неизданного киносценария одного из основателей МХТ Владимира Немировича-Данченко. Драмеди создано Ириной Прохоровой — победительницей конкурса короткометражного кино к 125-летию МХТ имени А. П. Чехова при участии артистов театра и при поддержке онлайн-кинотеатра Wink.ru.

Сразу после телевизионной премьеры на телеканале СТС, с 7 октября в Wink.ru будут выходить эпизоды уже седьмого сезона комедийного сериала «Ивановы-Ивановы» (16+). Любителям фэнтези предназначен сериал «Наследники. Дар крови» (16+), премьера которого состоится 14 октября. Также в октябре в Wink.ru состоится премьера отечественной лирической комедии «Обе две» (12+) с Кристиной Асмус в главной роли. 

Коллекцию Wink.ru в середине осени пополнят разножанровые зарубежные фильмы. С 8 октября можно будет посмотреть хит мирового кинопроката в своем жанре — канадско-американский триллер «Собиратель душ» (18+) с Николасом Кейджем в главной роли.

«Семена смерти» (18+) — еще один американский фильм ужасов — будет доступен в Wink.ru с 3 октября. В ролях Скотт Хейз, Кэт Лин Шейл, Алекс Монтальдо, Чарли Авинк, Тэтчер Джейкобс, Челси Юркевич, Аарман Туре. «Идеальный Лжец» (18+) – другой триллер, но уже в комедийном решении, будет доступен с 17 октября.

Триллеры успешно производят и на другом берегу океана. Южнокорейский боевик «Криминальный город: Возмездие» (18+) откроется в Wink.ru 14 октября. Любителей спортивных драм и гольфа Wink.ru предлагает обратить внимание на фильм «Игра джентльменов» (18+), который выйдет 10 октября.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

Реклама. ПАО «Ростелеком» в Башкортостане. ИНН 0274018377
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