Между Уфой и Оренбургом открылся новый туристический автомаршрут «Сила природы»

Уфу и Оренбург соединил новый туристический автомаршрут «Сила природы», который был презентован сегодня, во Всемирный день туризма. Основная часть маршрута, протяженность которого составляет почти 700 км, проложена вдоль федеральной трассы Р-240. Прохождение всего пути с остановками займет у автотуриста от 2 до 5 дней в одну сторону.

Автомаршрут «Сила природы» объединяет знаковые места туристского интереса на любой вкус. Среди них: бальнеологический курорт «Красноусольск», шихан Торатау, Нугушское водохранилище, Мурадымовское ущелье, Воскресенский завод – старейший медеплавильный завод на Южном Урале, соленые озера Соль-Илецка, природный заповедник «Оренбургский». В зависимости от желания путешественников локации можно по-разному комбинировать.

Маршрут разработан в результате совместной работы НК «Роснефть», Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан и Министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области. Презентация прошла на АЗС «Башнефть» в Башкортостане и Оренбургской области.

«Внутренний туризм сегодня – это основная задача, которую ставит перед нами президент Владимир Путин. Мы понимаем: это новая «нефть», новые возможности и новая экономика. Любой человек, въезжающий на территорию республики, в первую очередь видит наши заправки, и поэтому разрешите мне как башкортостанцу поблагодарить «Башнефть» и «Роснефть» за апгрейд наших заправок, что здесь можно провести время в комфорте и почувствовать себя как дома. Сегодня наша республика принимает много туристов, и автотуризм – еще одна возможность показать Башкортостан. В этом году мы открыли более 750 мест коллективного размещения – это глэмпинги и кемпинги. Маршрут «Сила природы» пролегает через живописные места и этот маршрут будет им в помощь», - сказала Зухра Гордиенко, и. о. министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.

«На пути следования автопутешественников, которые поедут по маршруту «Сила природы», расположены уникальные геологические объекты международного значения. Так, стерлитамакские шиханы – одни из знаковых объектов и возможность путешествия не только на автомобиле, но и во времени, где можно вернуться на несколько миллионов лет назад и познакомиться с обитателями того времени. Кроме того, это и Мурадымовское ущелье – с отложениями девонского времени, на этой территории располагается сегодня, пожалуй, самая большая концентрация пещер не только в Башкирии, но и на Урале – их здесь 46, и потенциал открытия у спелеологов еще есть», - отметил научный консультант геопарка «Торатау», ведущий специалист ООО «РН-БашНИПИнефть» Фаниз Ардисламов.

Для любого водителя, путешественника и для обычного человека, перемещающегося обычным маршрутом с работы и на работу, очень важны три составляющих: качество нефтепродуктов на АЗС, стабильность расположения АЗС по пути следования, и комфорт на них. На пути следования маршрута «Сила природы» расположены автозаправочные станции «Башнефти», что позволяет туристам не только заправиться качественным топливом, но и перекусить в дороге, получить необходимые услуги – например, подкачать шины. АЗС «Башнефти» расположены на всем протяжении маршрута каждые 30-50 километров, что придает еще больше уверенности и комфорта путешественникам.

По словам экспертов, в последующем планируется разработать и представить новые туры в Урало-Поволжье для популяризации красоты и уникальности природы регионов России и стимулирования развития внутреннего автотуризма.