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26 Сентября , 08:52

В уфимском Сипайлово торжественно открыли обновленные придомовые территории

Сергей Плотников, Telegram
Фото:Сергей Плотников, Telegram

В Башкирии продолжается работа по благоустройству дворов по программе «Башкирские дворики», инициированной Главой республики Радием Хабировым. Как сообщил в своих соцсетях глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников, 25 сентября состоялось торжественное открытие обновленных придомовых территорий по ул. Набережной реки Уфы, 49, 51, 55 и 57.

Подрядная организация отремонтировала асфальтовое покрытие, построила новые тротуары, установила скамейки, урны, освещение и камеры видеонаблюдения. За счет расширения дороги увеличилось количество парковочных мест. Настоящим подарком для ребят стали детские и спортивные площадки.

«Особую изюминку двору придало яркое граффити по мотивам башкирской легенды „Подснежник“, которое уже стало визитной карточкой пространства. Жителей же просим бережнее относиться к обновлению», — отметил Сергей Плотников.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии за пять лет привели в порядок 8171 подъезд.

Автор:Дарья Субботина
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