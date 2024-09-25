В Башкирии за пять лет привели в порядок 8171 подъезд

В Башкирии завершаются работы по ремонту подъездов, которые были запланированы на этот год. Как сообщил в своем телеграм-канале Глава РБ Радий Хабиров, 115 подъездов в 38 домах уже сдали жителям. Остались 4 в одном доме Уфы, их тоже скоро закончат.

Руководитель республики напомнил, что в перечень работ входят покраска стен, обновление входных групп, плитка на первом этаже, новая тамбурная дверь, пластиковые окна, почтовые ящики, энергосберегающие светильники. Цвет краски, кстати, выбирают сами жители. Они же подписывают акты выполненных работ, когда подрядчик завершает ремонт.

«Всего за пять лет, начиная с 2019 года, в Башкортостане привели в порядок 8171 подъезд. Наша цель — сделать жизнь людей в Башкортостане максимально комфортной. Эту работу не прекращаем, — привел данные Глава республики. — Не перестаю повторять — надо, чтобы утром можно было выйти в чистые, красивые подъезды, дети играли в обновленных, безопасных „башкирских двориках“, чтобы семьи гуляли в благоустроенных парках».

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в «Башкирские дворики» вложили 6,5 млрд рублей.