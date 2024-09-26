В Уфе подвели итоги конкурса грантов главы администрации города

В Уфе завершился конкурс грантов главы администрации города на реализацию социально значимых проектов в 2024 году.

Члены комиссии подробно ознакомились с мнением экспертов и выводами экспертного совета по каждому проекту, изучили составленные рейтинги. После чего состоялось голосование по утверждению рейтинга и перечня победителей, с которым можно ознакомиться по ссылке.



Конкурс грантов главы администрации Уфы стартовал 1 июля 2024 года. Заявки на участие предоставили 81 социально ориентированная организация, из них допущены к участию - 75. Конкурс проходил по трем номинациям: «Наше будущее» - сумма гранта до 200 тыс. руб., «Уфа на равных» - до 500 тыс., «Добрые дела для Уфы» - до 450 тыс.