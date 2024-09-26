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26 Сентября , 19:40

В Уфе после благоустройства открылся один из старейших детских садов

АНК "Башнефть"
Фото:АНК "Башнефть"

В Уфе открылся детский сад №2 после полного благоустройства территории. Работы проведены при поддержке «Башнефти» в рамках соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Республикой Башкортостан.

Детский сад №2 основан в 1955 году и является одним из старейших дошкольных учреждений города Уфы. В нем занимаются 123 воспитанника, на территории детсада установлены современные спортивные и игровые площадки с травмобезопасным покрытием, теневые навесы и беседки. Полностью обновлено покрытие прилегающей территории дошкольного учреждения: уложены новый асфальт и брусчатка.

Для ранней профориентации детей на игровой площадке размещены элементы малых архитектурных форм на профессиональную тематику, в частности, макет нефтяной качалки с движущимися механизмами. Для развития воспитанников и проведения досуга установлены песочницы, качели-балансиры, горки и другое игровое оборудование. Высажены газоны, крупномерные деревья и оформлены «уголки природы».

«Благоустроенная территория детского сада №2 - это положительный пример взаимодействия муниципалитета, Фонда социальных целевых программ Республики Башкортостан и АНК «Башнефть», - отметил глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов. - Улучшение условий в дошкольном учреждении проводилось поэтапно. В 2020 году были отремонтированы входные группы, фасад здания, кровля. В 2021 году проведен капитальный ремонт внутреннего помещения детского сада, а в 2023 в рамках программы поддержки местных инициатив приобретены и установлены игровые элементы. Искренне надеюсь, что каждое утро дети с удовольствием будут спешить в детский садик, а родители будут уверены в безопасном и комфортном пребывании детей».

Автор:Сергей Николаев
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