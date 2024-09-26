Новости Башкортостана и Уфы
92.39
-0.47
103.48
+0.07
71.2
-2.26
14+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
26 Сентября , 09:41

В Уфе полуторагодовалая девочка закрыла маму на балконе

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Уфе вчера полуторагодовалая девочка заставила родителей поволноваться. Любознательная малышка решила опустить щеколду на балконной двери, пока ничего не подозревающая мама спокойно развешивала там белье.

«Каково же было удивление женщины, когда, решив вернуться в квартиру, столкнулась с закрытой дверью. Увидев в окне хитровато-радостное лицо дочки, догадалась, что дверь закрылась неслучайно. На помощь женщине прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы. Их вызвал глава семейства, который вовремя вернулся домой, но попасть в квартиру тоже не мог, так как входная дверь была закрыта изнутри», — сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города.

Спасатели при помощи лестницы и альпинистского снаряжения поднялись на балкон, расположенный на третьем этаже, и открыли дверь. Малышка даже не испугалась.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе полгода ищут бесследно исчезнувшего 14-летнего Дамира Адигамова.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru