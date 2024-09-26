В Уфе полуторагодовалая девочка закрыла маму на балконе

В Уфе вчера полуторагодовалая девочка заставила родителей поволноваться. Любознательная малышка решила опустить щеколду на балконной двери, пока ничего не подозревающая мама спокойно развешивала там белье.

«Каково же было удивление женщины, когда, решив вернуться в квартиру, столкнулась с закрытой дверью. Увидев в окне хитровато-радостное лицо дочки, догадалась, что дверь закрылась неслучайно. На помощь женщине прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы. Их вызвал глава семейства, который вовремя вернулся домой, но попасть в квартиру тоже не мог, так как входная дверь была закрыта изнутри», — сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города.

Спасатели при помощи лестницы и альпинистского снаряжения поднялись на балкон, расположенный на третьем этаже, и открыли дверь. Малышка даже не испугалась.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе полгода ищут бесследно исчезнувшего 14-летнего Дамира Адигамова.