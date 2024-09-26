В Уфе полгода ищут бесследно исчезнувшего 14-летнего Дамира Адигамова

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы, вчера было ровно полгода, как ищут 14-летнего Дамира Адигамова. В 180-й день спасатели УГЗ города и ЦПСО АСС госкомитета РБ по ЧС обследовали на плавсредствах 76 км акватории реки Белой. Водолазы УГЗ Уфы и МЧС России осмотрели 19 500 кв. метров акватории реки Белой. Мальчика пока так и не нашли.

Напомним, вместе с 13-летним другом Дамир пропал 30 марта в районе оздоровительного лагеря «Чайка». Тело его товарища было найдено в конце мая.

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