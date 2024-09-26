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26 Сентября , 14:18

В Уфе 28-29 сентября пройдут сельхозярмарки

В выходные, 28 и 29 сентября, в Уфе пройдут фермерские ярмарки, на которых горожане и гости столицы смогут приобрести продукты питания и овощи напрямую от башкирских производителей.

И в субботу, и в воскресенье торговля будет организована на ярмарочных площадках: участок автодороги по улице Правды от Таллинской до Ухтомского, пересечение улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, перекресток улиц Интернациональной и Машиностроителей, по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, а также возле парка «Волна», на площади имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.

Время работы – с 9 до 16 часов. В Дёме на участке проведения ярмарки в оба дня с 7 до 16 часов будет закрыто движение транспорта.   

К участию в ярмарках приглашаются все республиканские фермеры и предприятия АПК, сообщили  в пресс-службе мэрии.

Автор:Элина Ахметова
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