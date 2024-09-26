В Башкирии врачи смогли сохранить легкие пациенту после удаления опухоли

В Башкирии врачи онкологического диспансера впервые в истории здравоохранения республики провели операцию по удалению опухоли бронха с сохранением всего левого легкого. Как рассказал в своих соцсетях и. о. министра здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, ежегодно в России выполняется не более пяти подобных операций.

По словам руководителя ведомства, 64-летний пациент обратился в онкодиспансер с жалобами на приступообразный сухой кашель с удушьем, учащенное сердцебиение, головокружение и общую слабость. В результате обследований у него был выявлен карциноид — опухоль главного бронха до 3 см. Она закрыла весь просвет. Заболевание отличается медленным развитием и более чем в 80% случаев обнаруживается в долевых и главных бронхах. Может долго протекать бессимптомно.



«Бригада врачей за 3 часа 20 минут удалила часть главного бронха и соединила оставшуюся часть главного бронха с левым легким, тем самым восстановив воздухопроходимость. Хирургическое вмешательство с сохранением как можно большего количества нормальной легочной ткани является эталонным стандартом лечения резектабельных опухолей. Оно дает отличные результаты с 5 и 10-летней выживаемостью 80-90% соответственно и очень низкой частотой рецидивов, не превышающей 3-5%», — отметил он особенность данной операции.



Айрат Рахматуллин также добавил, что врачи-онкологи уже не раз спасали жизнь этому пациенту. Из-за злокачественных новообразований в 2014 году ему удалили почку, а в 2018-м - часть толстой кишки.

Вместе с тем он уточнил, что рак легкого остается одной из наиболее актуальных проблем современной онкологии. Ежегодно врачи-онкологи Башкирии выполняют более 300 операций на легких, 20 из них связаны с удалением органа.

Ранее сообщалось, что в Башкирии врачи прооперировали мужчину с ножевым ранением в сонную артерию.