В Башкирии открылся новый Центр общения старшего поколения

Сегодня, 26 сентября, на базе клиентской службы отделения СФР по Башкирии в селе Николо-Березовка Краснокамского района открылся центр общения старшего поколения. Это уже десятый по счету подобный центр в республике.

Центр общения поможет пожилым с пользой для себя проводить время. Здесь будут проходить психологические тренинги, йога-терапия, занятия спортом, уроки компьютерной грамотности, мастер-классы по рукоделию и множество других занятий. В уютном помещении есть настольные игры, оборудована мини-библиотека. Посетители смогут побеседовать здесь за чашечкой чая, посмотреть фильмы, сыграть в шашки и шахматы, принять участие в различных культурных мероприятиях.

На торжественной церемонии открытия перед гостями выступили артисты районного дома культуры. Они исполнили известные песни, сыграли на курае. Также были танцы от образцового хореографического ансамбля «Жемчужина» ДШИ села Николо-Березовка.

«Для меня большая радость открыть сегодня десятый в республике центр общения старшего поколения. По опыту работы в других районах мы видим, насколько они важны и востребованы. В этом году всеми девятью центрами общения республики уже организовано 765 различных активностей, в них приняли участие порядка 11 тысяч представителей „серебряного“ возраста. Теперь и у жителей Краснокамского района есть уютное место, где они смогут обсудить свои вопросы и им всегда будут рады», — сказала на церемонии открытия заместитель управляющего отделением СФР по РБ Лариса Черепанова.

Председатель районного Совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и Вооруженных сил Ольга Стёпкина отметила, что пожилые люди в республике очень активны: они любят туризм, спортивные мероприятия, различные клубы по интересам.

«Мы уверены, что пенсионеры смогут найти в Центре общения новых друзей, дело по душе и открыть что-то интересное для себя. Благодарим за внимание к старшему поколению и новые возможности для самореализации», — поблагодарила она инициаторов открытия центра от имени пожилых жителей района.

Напомним, что центры общения старшего поколения работают в Абзелиловском, Архангельском, Баймакском, Белорецком, Благоварском, Давлекановском, Мишкинском, Федоровском районах и в ЗАТО Межгорье.

Планы мероприятий центров заблаговременно публикуются на странице отделения Социального фонда России по РБ.