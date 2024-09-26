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26 Сентября , 10:07

Уфимцы стали чаще жаловаться на самокатчиков

В парламенте Башкирии отмечают, что уфимцы стали чаще жаловаться на самокатчиков. В связи с этим председатель Государственного собрания — Курултая РБ Константин Толкачев поручил провести круглый стол по вопросу обеспечения безопасности при использовании электросамокатов.

«Количество обращений граждан по поводу эксплуатации в городах электросамокатов заметно выросло, — прокомментировал Константин Толкачев. — В большинстве случаев избирателей волнует их безопасность. Есть вопросы к беспорядочной парковке — пользователи бросают технику где попало, создавая помехи пешеходам и автомобилистам. На электросамокатах могут ездить вдвоем, а то и втроем. Нередко пользуются ими дети. Порядок эксплуатации электросамокатов в целом урегулирован федеральным законодательством, для нарушителей введены штрафы. Тем не менее проблемы остаются. Систему надо донастроить, чтобы каждое лето не задаваться одними и теми же вопросами. В ближайшее время проведем круглый стол с участием профильных ведомств, ГИБДД, органов местного самоуправления, компаний проката электросамокатов. Послушаем и мнения самих пользователей».

Спикер отметил, что больше всего обращений по поводу средств индивидуальной мобильности (СИМ) поступает от жителей Уфы и Стерлитамака. В Уфе услуги проката СИМ оказывают две компании, совокупный парк техники — 3,4 тысячи единиц. В Стерлитамаке работают три оператора, сдающих в аренду 620 единиц СИМ.

Ранее глава ГАИ Башкирии обратился к электросамокатчикам с предупреждением.

Автор:Альфия Аглиуллина
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