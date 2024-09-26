В минцифры РФ подтвердили информацию о том, что Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

«Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям. СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится», — сообщили в ведомстве.

Специалисты порекомендовали пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах или использовать отечественные платформы.