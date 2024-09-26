билайн запустил мини-сериал о мобильной связи

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Зрители познакомятся с работой базовых станций, которые делают возможным соединение мобильных устройств с сетью, узнают, почему мобильная связь называется «сотовой» и погрузятся в процесс планирования сети: билайн ставит вышки там, где это наиболее удобно и полезно для пользователей, гарантируя доступность связи даже в самых удалённых уголках.

Важная тема — безопасность базовых станций. Излучение от них не ионизирует атомы и не оказывает вредного воздействия на организм, что подтверждено исследованиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сеть билайна соответствует всем стандартам безопасности.

Мини-сериал также расскажет об умной сети билайна, которая в режиме 24/7 анализирует нагрузку и перераспределяет её, обеспечивая качественное соединение для абонентов.

Узнать больше о работе умной сети билайна и посмотреть сериал можно по ссылке.

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