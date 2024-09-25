В Уфе пройдет экскурсионный марафон

28 сентября состоится городской экскурсионный марафон «Уфимская мозаика – собери все пазлы!», посвященный 450-летию города.

В рамках марафона по центральной части города организуют бесплатные мини-экскурсии, позволяющие уфимцам и гостям города познакомиться с историей и культурой столицы Башкортостана. Каждую экскурсию будет вести опытный гид, который поделится интересными фактами о каждом объекте. В частности, это памятник Салавату Юлаеву, Конгресс-холл «Торатау», Башкирский государственный академический театр драмы имени Мажита Гафури, стадион «Динамо», парк имени Ленина, аллея современной городской скульптуры «Art Terria», памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову, фонтан «Семь девушек», Башкирский государственный академический театр оперы и балета, Дом дворянского собрания, Гостиный двор.

Участники марафона могут свободно перемещаться от одного объекта к другому как будет удобнее – общественным транспортом, личным или же пешком. Маршрут можно начать с первой точки, выбрать несколько наиболее интересных или же присоединиться в любой из обозначенных локаций.

Продолжительность каждой мини-экскурсии – 20 минут.