В Уфе под госохрану взят старинный дом у вокзала

Приказом Башкультнаследия утверждён предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Управление Самаро-Златоустовской железной дороги» в Уфе.

Сейчас в этом здании по ул. Вокзальной, 47а располагается Уфимское линейное отделение МВД на транспорте — транспортная полиция.

Строительство данного административного здания в кирпичном стиле было завершено в 1888 году. Согласно документу, объектом охраны здесь является весь дом целиком с полным комплексом архитектурных элементов и украшений.