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25 Сентября , 16:19

В Уфе под госохрану взят старинный дом у вокзала

Яндекс. Карты
Фото:Яндекс. Карты

Приказом Башкультнаследия утверждён предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Управление Самаро-Златоустовской железной дороги» в Уфе.

Сейчас в этом здании по ул. Вокзальной, 47а располагается Уфимское линейное отделение МВД на транспорте — транспортная полиция.

Строительство данного административного здания в кирпичном стиле было завершено в 1888 году. Согласно документу, объектом охраны здесь является весь дом целиком с полным комплексом архитектурных элементов и украшений.

Андрей Панёвин https://panevin.ru/
Фото:Андрей Панёвин / https://panevin.ru/
Автор:Элина Ахметова
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