В ближайшие дни в Башкирию вернется тепло

По данным Башгидромета, 26 сентября погода в Башкирии будет без осадков. Ветер ожидается переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 0,+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°, днем +13,+18°.

27 сентября осадков также не ожидается. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+7°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°, днем +15,+20°.

28 сентября в республике будет переменная облачность без дождей. Ветер юго-западный умеренный, днем по северу республики порывы до сильного. Температура воздуха ночью +3,+8°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°, днем +17,+22°.