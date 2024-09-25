В Башкирии упростят процесс получения льготы на бесплатный проезд для школьников из многодетных семей. Ранее на еженедельном оперативном совещании Глава республики Радий Хабиров поручил максимально упростить порядок получения права на бесплатный проезд школьников из многодетных семей, продумать инструменты, чтобы жители могли подать необходимые справки в электронном виде.

Данный вопрос на днях обсуждался и в правительстве республики.

«Новый учебный год мы начали с хорошей меры поддержки. С сентября этого года школьники из многодетных семей могут бесплатно передвигаться на городском общественном транспорте, — напомнил премьер-министр РБ Андрей Назаров. — Глава республики поручил максимально упростить порядок получения такого права многодетными семьями. Механизм предоставления этой меры поддержки практически сформирован — он будет единый, для того, чтобы родителям не нужно было собирать кипу справок, а процедура была максимально быстрой. Необходимо заявление одного из родителей, которое можно направить тремя способами — через МФЦ, Госуслуги или местные отделения соцзащиты. Детям нужна будет транспортная карта. Мы уже подключили к системе более 8 тысяч школьников. Подсчитали: семьи смогут сэкономить в среднем на 44 поездках в месяц за одного учащегося. Это существенная помощь».

Как отметила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Любовь Минакова, детей из многодетных семей с использованием Социальной транспортной карты будут возить 4 транспортные организации. Работа с перевозчиками частной формы собственности также ведется: подаются документы и ведется процедура подключения.

И. о. министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова добавила, что количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях и проживающих в городах республики, составляет более 32 тысяч человек. Бесплатный проезд введен для таких семей без учета критерия нуждаемости. В соответствии с указом многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей. Этот статус устанавливается бессрочно.

«Нужно выработать несколько вариантов подачи заявления на льготу. Первое — через МФЦ, второе — через региональный портал Госуслуг, а практически все жители нашей республики уже авторизованы в Госуслугах. И третий вариант — через филиалы Республиканского центра социальной поддержки населения. Поручаю в кратчайшие сроки проработать все три варианта подачи заявления», — предложил варианты ускоренного решения вопроса для многодетных семей Андрей Назаров.

Он также добавил, что на сегодняшний день в Башкортостане малоимущим семьям с детьми предоставляются 20 видов пособий и иных мер социальной поддержки. Под особым вниманием находятся многодетные семьи, которых в нашей республике почти 60 тысяч.

В Год семьи знаковым событием стало подписание президентом России указа о мерах социальной поддержки многодетных семей. В соответствии с федеральными нормами с 2024 года добавились льготы и для многодетных семей Башкортостана. Например, они могут бесплатно посещать музеи и выставки. Кроме того, закрепилось право многодетных семей на меры поддержки даже по достижении детьми 18 лет, пока они являются студентами.