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Общество
23 Сентября , 13:01

Глава Башкирии поручил проработать транспортную льготу для многодетных семей

На оперативном совещании правительства Башкирии рассказали о мерах поддержки многодетных семей, которые установлены указом президента РФ.

— Добавились такие меры, как бесплатное посещение музеев, парков, выставок и бесплатный проезд городским наземным авто- и электротранспортом. Бесплатный проезд введен для школьников из многодетных семей, проживающих в городах республики. Мера введена без учета критерия нуждаемости. Бесплатный проезд введен с 1 сентября, — заявила и. о. министра семьи, труда и соцзащиты РБ Ленара Иванова.

— На сегодняшний день к этой льготе подключены 7835 детишек. Льгота носит заявительный характер, — пояснила и. о. министра транспорта Любовь Минакова и разъяснила порядок подачи заявления, который размещен на сайте ведомства.

Глава Башкирии Радий Хабиров обратил внимание чиновников, что необходимо упростить процедуру подачи заявлений на транспортную льготу.

— Вроде, сделали хорошее дело, а по факту получаем недовольство людей. Не надо гонять людей с бумажками — другое время сейчас уже. Там всего одна справка нужна, подтверждающая статус многодетной семьи, — сказал Радий Хабиров и дал срок доработать порядок получения до 7 октября.

Также было отмечено, что в Год семьи по указу президента РФ семьи, имеющие трех и более детей, получают удостоверения многодетных. Их выдача началась с пятницы. Если один из детей обучается на очном отделении, то до достижения им не 18, а 23 лет семья является многодетной и получающей льготы.

Напомним, ранее «Башинформ» сообщал, что школьники из многодетных семей Башкортостана с 1 сентября смогут ездить на городских автобусах бесплатно. Льгота будет действовать в учебный период на городских маршрутах в Уфе, Баймаке, Белебее, Белорецке, Бирске, Благовещенске, Давлеканово, Дюртюлях, Ишимбае, Кумертау, Мелеузе, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Сибае, Стерлитамаке, Туймазах, Учалах и Янауле с 1 сентября по 31 мая 2025 года.

Автор:Лейла Аралбаева
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