В Башкирии стали брать меньше кредитов

По данным Объединённого кредитного бюро, в августе жители Башкирии оформили почти 170 тыс. кредитов на 38,85 млрд рублей (в том числе ипотечных).

Для сравнения: в июле банки выдали почти 180 тыс. кредитов на 40,33 млрд рублей. Сокращение к месяцу составило -5% по количеству и -4% по объёму.

В целом по России выдача в августе сократилась за месяц на 4%, объём на 7% (август: 5,69 млн кредитов на 1,34 трлн рублей). По сравнению с августом 2023-го количество выдач снизилось на 12%, объем — на 38%.

В августе 2024 года наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств — 38% — заняли кредиты наличными. Доля ипотеки составила 25%, кредитных карт — 22%, автокредитов — 13%, POS-кредитов (срочных займов «на кассе» — 2%).

В июле наибольшая доля в общей совокупности кредитных денежных средств в 41% также принадлежала кредитам наличными. Сегменты ипотеки и кредитных карт занимали долю рынка в 21% каждый. Доля автокредитов была равна 14%, POS-кредитов — 2%.

Несмотря на общее снижение кредитной активности в связи с высокой ставкой, рынок ипотеки в Башкирии в августе показал активную динамику к росту, который произошёл не только за счёт оставшихся льготных программ.

Напомним, в январе–июле 2024 года ЦБ держал ключевую ставку на уровне 16%, с августа повысил до 18%, с середины сентября — до 19%.