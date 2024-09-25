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25 Сентября , 17:59

В Башкирии пройдет образовательный фестиваль «Воздушный змей»

1 ноября в Бирске состоится ежегодный образовательный фестиваль «Воздушный змей». Его основная цель — вдохновить и мотивировать участников на активное сотрудничество в развитии непрерывного образования, улучшение своих профессиональных навыков, формирование нового взгляда на образование как на неотъемлемую часть жизни каждого человека.

Основными задачами предстоящего фестиваля станут изучение лучших практик и тенденций современного образования, создание пространства, объединяющего участников образовательного процесса и предоставляющего возможность обмена опытом и знаниями для прокачки активов школ, предоставления возможности учащимся и их родителям получить актуальную информацию и консультирование по вопросам будущего выпускников школ.

В рамках мероприятия запланированы конкурс видеороликов, выставка арт-объектов, пленарные заседания, коучинг сессии и мастермайнды. Также предполагается проведение пленарной части для каждой группы участников и подведение итогов капитального ремонта 11 среднеобразовательных школ в Бирском районе.

Кроме того, будет представлен новый инновационный образовательный проект, который планируется реализовать в Бирском районе.

Уникальностью фестиваля «Воздушный змей-2024» станет организация дискуссионных площадок для обмена мнениями и диалогов между администрациями школ, педагогами, родительским комитетом и непосредственно учащимися, а также приглашенными специалистами в формате детского лагеря, где каждая группа представит отдельный отряд и проживет один день из лагерной жизни, организуя отрядные и общелагерные мероприятия для совместного решения интерактивных задач и выработки стратегических решений.

Автор:Альфия Аглиуллина
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