В Башкирии меняется расписание электричек

В Башкирии вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов. Как сообщает минтранс республики, это связано с ремонтными работами на перегоне Иглино — Шакша.



Так, 27 сентября 2024 года пригородный поезд № 7431/7413 Аша — Уфа — Раевка на участке Аша — Шакша проследует на 12 минут раньше действующего расписания: Аша (отпр. 11.38) — Шакша (приб. 12.57, отпр. 13.10) — Уфа (приб. 13.40, отпр. 13.41) — Раевка (приб. 15.47).



Пригородный поезд № 7409 Тавтиманово — Дема отправится со станции Тавтиманово на 12 минут позже действующего расписания: Тавтиманово (отпр. 14.13) — Дема (приб. 15.32).



Время указано местное.

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