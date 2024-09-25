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25 Сентября , 12:01

В Башкирии меняется расписание электричек

В Башкирии вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов. Как сообщает минтранс республики, это связано с ремонтными работами на перегоне Иглино — Шакша.
 
Так, 27 сентября 2024 года пригородный поезд № 7431/7413 Аша — Уфа — Раевка на участке Аша — Шакша проследует на 12 минут раньше действующего расписания:  Аша (отпр. 11.38) — Шакша (приб. 12.57, отпр. 13.10) — Уфа (приб. 13.40, отпр. 13.41) — Раевка (приб. 15.47).
 
Пригородный поезд № 7409 Тавтиманово — Дема отправится со станции Тавтиманово на 12 минут позже действующего расписания: Тавтиманово (отпр. 14.13) — Дема (приб. 15.32).
 
Время указано местное.

Ранее «Башинформ» писал о переходе электричек на зимнее расписание.

Автор:Альфия Аглиуллина
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