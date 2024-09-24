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24 Сентября , 22:38

В Башкирии с окончанием летнего сезона меняется расписание электричек

В связи с окончанием летних перевозок с 30 сентября 2024 года вносятся изменения в график движения пригородных поездов по Республике Башкортостан.

На курсирование по выходным и праздничным дням переводятся пригородные поезда:
- № 7485/7486 Уфа (отпр.07.07) – Инзер (приб.10.04),
- № 7491/7492 Инзер (отпр.19.29) – Уфа (приб.22.19).

На курсирование по рабочим дням переводятся пригородные поезда:
- № 6430 Дема (отпр.07.15) – Шакша (приб.08.00),
- № 6431 Иглино (отпр.08.17) – Уфа (приб.09.04),
- № 6434 Уфа (отпр.16.49) – Шакша (приб.17.18),
- № 6435 Шакша (отпр.17.40) – Дема (приб.18.25).

Из графика движения выводится пригородный поезд № 6814 Карламан (отпр.21.26) – Стерлитамак (приб.23.26).

Время указано местное.

Автор:Сергей Николаев
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