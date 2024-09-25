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25 Сентября , 12:13

Суперфиналист «Лидеров России» улучшает энергосистему Башкирии

 Суперфиналист пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ильдар Хамитов в составе команды Башкирской электросетевой компании реализует стратегию по повышению надежности энергоснабжения потребителей, в том числе социально значимых и производственных объектов региона. Кроме того, благодаря его участию энергокомпания перешла на долгосрочное регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала – такой механизм улучшает инвестиционный климат в Башкортостане и делает его привлекательным для жизни и работы, отметили в пресс-службе конкурса.

Ильдар Хамитов возглавляет департамент стратегического управления и развития ООО «Башкирэнерго». Сфера его ответственности разработка и актуализация стратегии компании, проработка проектов в области слияния и поглощения активов, развитие новых видов деятельности, разработка стратегии в области устойчивого развития. Так, благодаря расчету долгосрочной финансовой модели, разработанной с участием лидера, энергокомпания перешла на 10-летнее регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала, что позволяет спрогнозировать цены на электроэнергию и в целом повышает инвестпривлекательность региона.

«Бизнес может строить планы, потребители уверены в том, что резкого скачка цен не будет, сетевая компания получает возможность долгосрочного планирования программ развития. Опыт оказался удачным, два года назад встал вопрос о продлении периода регулирования до 2030 года. Продление периода регулирования позволило увеличить ежегодные инвестиции в регион на 40%, и за 2023–2030 годы объем финансовых вложений составит свыше 42 млрд рублей», – пояснил управленец.

За достижения Ильдар Хамитов был отмечен почетной грамотой министерства промышленности, энергетики и инноваций РБ. В ближайшем будущем ему предстоит актуализировать стратегию компании в связи с получением ООО «Башкирэнерго» статуса системообразующей территориальной сетевой организации, которая будет являться единым центром ответственности за надежное электроснабжение в регионе. 

Кроме того, суперфиналист разрабатывает проекты в области экологии, корпоративного волонтерства и благотворительности в рамках стратегии устойчивого развития. Так, на энергообъектах компании были установлены более 9 тысяч птицезащитных устройств, а в реку Белую выпущены около 20 тысяч мальков краснокнижной стерляди.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира.

Автор:Элина Ахметова
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