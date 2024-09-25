Две школьницы из Башкирии примут участие в шоу «Ты супер!». В пятом выпуске восьмого сезона выступит 12-летняя Арина Горяшина из Нефтекамска. Как сообщает пресс-служба телеканала, Арина пятый ребёнок в семье, биологические родители не имели возможности воспитывать детей. Старших четверых детей воспитывала бабушка. Взять Арину к себе бабушке не разрешили из-за возраста, поэтому девочка оказалась в детском доме. Когда ей было три года, её забрала приёмная семья. Девочка начала учиться в детской школе искусств в кружке народного хора в шесть лет, с девяти лет занимается в вокальной школе.

Арина любознательная, любопытная девочка, легко находит общий язык с людьми, посещает модельную школу, любит читать. Она мечтает о большой сцене, а будущую профессию хочет связать с помощью и пользой другим людям.

Также в шоу примет участие 10-летняя Милана Богданова из Бирска. Когда Милане было семь лет, её мама погибла в результате несчастного случая. Близкие родственники по состоянию здоровья не смогли оформить опекунство, и девочка оказалась в детском доме. Вскоре Милану забрали в приёмную семью, где она живёт уже три года. Милана начала заниматься вокалом в семь лет, сейчас учится в Бирской детской школе искусств (отделение «Сольное пение»), также девочка занималась в народно-вокальной студии «Шанс», неоднократно принимала участие в концертах городского и республиканского уровня.

Милана активная, добрая и отзывчивая девочка, любит быть в центре внимания, любит танцевать (занимается в студии «Вавилон» при Бирском доме культуры) и рисовать, собирает алмазную мозаику и занимается бисероплетением. Мечтает побывать на Байкале, в будущем хочет стать преподавателем вокала.