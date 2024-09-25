Новости Башкортостана и Уфы
92.86
-0.06
103.41
+0.19
74.37
-0.8
2+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
25 Сентября , 15:54

Две школьницы из Башкирии примут участие в шоу «Ты супер!»

пресс-служба НТВ
Фото:пресс-служба НТВ

Две школьницы из Башкирии примут участие в шоу «Ты супер!». В пятом выпуске восьмого сезона выступит 12-летняя Арина Горяшина из Нефтекамска. Как сообщает пресс-служба телеканала, Арина пятый ребёнок в семье, биологические родители не имели возможности воспитывать детей. Старших четверых детей воспитывала бабушка. Взять Арину к себе бабушке не разрешили из-за возраста, поэтому девочка оказалась в детском доме. Когда ей было три года, её забрала приёмная семья. Девочка начала учиться в детской школе искусств в кружке народного хора в шесть лет, с девяти лет занимается в вокальной школе.

Арина любознательная, любопытная девочка, легко находит общий язык с людьми, посещает модельную школу, любит читать. Она мечтает о большой сцене, а будущую профессию хочет связать с помощью и пользой другим людям.

Также в шоу примет участие 10-летняя Милана Богданова из Бирска. Когда Милане было семь лет, её мама погибла в результате несчастного случая. Близкие родственники по состоянию здоровья не смогли оформить опекунство, и девочка оказалась в детском доме. Вскоре Милану забрали в приёмную семью, где она живёт уже три года. Милана начала заниматься вокалом в семь лет, сейчас учится в Бирской детской школе искусств (отделение «Сольное пение»), также девочка занималась в народно-вокальной студии «Шанс», неоднократно принимала участие в концертах городского и республиканского уровня.

Милана активная, добрая и отзывчивая девочка, любит быть в центре внимания, любит танцевать (занимается в студии «Вавилон» при Бирском доме культуры) и рисовать, собирает алмазную мозаику и занимается бисероплетением. Мечтает побывать на Байкале, в будущем хочет стать преподавателем вокала.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru