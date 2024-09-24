В Уфе завершился 178-й день поисков пропавшего в марте подростка

В Уфе продолжаются поиски пропавшего в марте Дамира Адигамова. Итоги 178-го поискового дня подвели спасатели управления гражданской защиты города. Накануне они совместно с сотрудниками ЦПСО АСС госкомитета РБ по ЧС на плавсредствах обследовали 16 км акватории и береговой линии реки Белой. Водолазы управления гражданской защиты Уфы и МЧС России обследовали акваторию реки Белой. К сожалению, поиски результатов не дали.

Читайте материал «Башинформа» — «Отряд „ЛизаАлерт“ сворачивать поиски Дамира Адигамова не планирует».



