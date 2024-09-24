В Уфе выполнен наказ избирателей по строительству лестницы

В Уфе реализован очередной наказ избирателей депутатам городского Совета. В микрорайоне Новиковка, рядом с домом № 173/1 на улице Менделеева, построили новую лестницу.

Многоквартирные дома стоят здесь на склоне, поэтому лестница была и ранее. Со временем она пришла в негодность. Подняться или спуститься по ней было уже небезопасно. О необходимости её ремонта уфимцы отмечали на приёмах граждан, которые проводят депутаты Горсовета Уфы. Так просьбы горожан оформились в наказы городским парламентариям.

В ходе благоустроительных работ на данном участке установили новые опоры освещения, а вместо старой лестницы возвели новую – с поручнями и водоотведением. Протяженностью её составляет около 50 метров.

За последние два года, в рамках исполнения наказов избирателей депутатами городского Совета Уфы, реализовано свыше 50 проектов. В 2024 году сумма выделенных средств на исполнение наказов избирателей депутатами Горсовета Уфы увеличена до 72 млн рублей.