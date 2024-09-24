Новости Башкортостана и Уфы
92.92
+0.34
103.22
-0.16
75.34
+1.44
-1 °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
24 Сентября , 18:58

В Уфе выполнен наказ избирателей по строительству лестницы

В Уфе реализован очередной наказ избирателей депутатам городского Совета. В микрорайоне Новиковка, рядом с домом № 173/1 на улице Менделеева, построили новую лестницу.

Многоквартирные дома стоят здесь на склоне, поэтому лестница была и ранее. Со временем она пришла в негодность. Подняться или спуститься по ней было уже небезопасно. О необходимости её ремонта уфимцы отмечали на приёмах граждан, которые проводят депутаты Горсовета Уфы. Так просьбы горожан оформились в наказы городским парламентариям.

В ходе благоустроительных работ на данном участке установили новые опоры освещения, а вместо старой лестницы возвели новую – с поручнями и водоотведением. Протяженностью её составляет около 50 метров.

За последние два года, в рамках исполнения наказов избирателей депутатами городского Совета Уфы, реализовано свыше 50 проектов. В 2024 году сумма выделенных средств на исполнение наказов избирателей депутатами Горсовета Уфы увеличена до 72 млн рублей.

Автор:Сергей Николаев
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru