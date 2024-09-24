В Уфе спасатели сняли с дерева измученную кошку

В Уфе неравнодушная жительница дома № 14/1 на улице Адмирала Макарова в течение двух дней слышала жалобное мяуканье, доносившееся со стороны Непейцевского дендропарка. Не выдержав, женщина отправилась на поиски животного. Идя на звуки, которые исходили из лесного массива, она нашла сидящую на дереве кошку. Так как животное находилось на высоте около 10 метров, то уфимка решила обратиться за помощью к спасателям. Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда при помощи лестницы и альпинистского снаряжения сняли измученную кошку. Заявительница решила оставить «спасеныша» себе.

Как пояснили в пресс-службе управления гражданской защиты города, у спасателей есть приоритетность вызовов, и первоочередными обращениями являются те заявки, где существует угроза безопасности и жизни человека.