В Уфе фонтан «Мальчик с кураем» прекратил работу

В Уфе «Мальчик с кураем» прекращает работу — фонтан начинают консервировать на зиму, чтобы защитить коммуникации и конструкции от зимних морозов. Об этом сообщили в администрации Октябрьского района города.

Однако в День Республики фонтан будет участвовать в световом шоу, сообщил глава муниципалитета Сергей Плотиков.

«Консервация — обычная процедура при наступлении холодов. Однако 11 октября жители и гости нашего города смогут прийти и полюбоваться световым шоу фонтана. Прекрасный подарок для всех нас в значимый и важный день», — отметил глава Октябрьского района.

Фонтан «Мальчик с кураем» этим летом, в рамках подготовки к 450-летнему юбилею, был реконструирован, а вокруг создана новая общественная территория. В тестовом режиме фонтан запустили в конце августа.