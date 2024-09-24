В Башкирии в рамках проекта «Атайсал» благоустроили родник

Традиции взаимопомощи и взаимовыручки исторически всегда были сильны в Башкортостане. Многие успешные выходцы из городов и сёл помогают своей малой родине. Благотворительный проект «Атайсал — малая Родина», инициированный Главой Башкирии Радием Хабировым три года назад, дает возможность делать добрые дела для родного края.

В деревне Русский Сухой Изяк Федоровского района появился ещё один объект, благоустроенный по проекту «Атайсал» — родник Молодости (Йәшлек).

Как рассказали в Покровском сельсовете, спонсорами работ выступили выходцы из этой деревни, братья Халил и Ришат Абдразяповы. Работы были выполнены Назиром Юсуповым.

— От родника по трубе вода стекает на красиво выложенные камни, установлен навес, где можно попить и набрать воду, красиво выложена плитами тропинка. Рядом поставлены стол и скамейки для отдыха. А самое главное, чтобы добраться до этого места, нужно пройти по новому мосту, — рассказали организаторы благоустройства. — Очень надеемся, что данный родник станет местом культурного отдыха жителей деревни.

На благоустроенной территории состоялся субботник, на котором женщины деревни Рамиля Юсупова, Альфия Закузникова, Руза Каримова, Гульсима Юсупова, Нурия Юсупова, Фируза Гатауллина покрасили стол, скамейки, перила моста, обложили камнем исток родника, убрали мусор.

Несмотря на то, что многие предприниматели и другие богатые люди итак помогали родным краям, проект «Атайсал» помог систематизировать эту работу. Как подчеркивал Глава Башкирии, «это ни в коей мере не попытка перевесить на плечи людей те проблемы, которые должно решать государство, это стремление создать более комфортные условия для тех людей, которые и так по зову своей души помогают родным деревням, городам, школам, детским садам, спортивным секциям».

Всего за весь период реализации проекта с 2021 года его участниками стали более 5,6 тысячи человек, которые реализовали почти 27 тысяч проектов. Общая сумма, направленная на реализацию завершённых проектов, составила около 1,4 млрд рублей. В рамках «Атайсала» благотворители построили, отремонтировали и благоустроили 461 мечеть, 80 церквей и храмов. С 2021 года в республике вдохнули новую жизнь 577 родникам.

«Делая добрые дела, мы сами становимся лучше и сильнее. Придёт время, и мы будем гордиться тем, что в нашей истории был такой период, который мы называем временем героев. Если говорить о моей малой родине, у меня есть родная деревня Сайраново Ишимбайского района, я помогаю ей. И, конечно, сейчас для меня все силы и мысли, вся моя энергия — это Башкортостан. Верю в объединяющую силу землячества, любви к малой и большой родине — нашему Башкортостану и великой России!» — говорил Радий Хабиров.