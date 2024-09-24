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24 Сентября , 13:30

В Башкирии растет посещаемость природных парков

минэкологии РБ
Фото:минэкологии РБ

В Башкирии растет посещаемость природных парков. По данным дирекции по ООПТ республики, в этом году региональные природные парки постели свыше 150 тысяч человек.

Как рассказал в своих соцсетях глава минэкологии РБ Нияз Фазылов, большой популярностью пользуется отдых в природных парках республики: «Кандры-Куль» (посетили 64 649 человек), «Мурадымовское ущелье» (37 036 человек), «Иремель» (25 605 человек), «Аслы-Куль» (21 735 человек), «Зилим» (3 106 человек).

«Среди посетителей природных парков — не только жители Башкортостана, но туристы из разных регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Республик Татарстан и Коми, Удмуртской Республики, Пермского края, Оренбургской, Челябинской и Свердловской областей, а также Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Казахстана, Индии и Польши, — написал министр в своих соцсетях. — Уверен, многим удалось увидеть красоты республики, открыть новые горизонты для себя, посетить уникальные уголки особо охраняемых природных территорий и познакомиться с их неповторимой красотой, а если нет, то мы всегда вам рады. Рәхим итегеҙ! Добро пожаловать в Башкортостан!».

Нияз Фазылов добавил, что особо охраняемые природные территории территории — это достояние национального масштаба, где расположены уникальные природные объекты республики, почти нетронутые человеком. На данных территориях нет промышленных предприятий, можно дышать свежим, чистым воздухом, любоваться зеленью лесов, встретить редкие виды растений и животных, в том числе занесенных в Красную книгу и прекрасно проводить время. 

Сегодня Башкирия предлагает разнообразные возможности для туристов в зависимости от их интересов. Многие значимые проекты реализуются при активной поддержке Радия Хабирова. Компании и предприниматели Башкирии, развивающие инфраструктуру внутреннего туризма, могут на конкурсной основе получить гранты на разработку новых туристических маршрутов, создание кемпингов, обустройство пляжей и зон детского отдыха, приобретение оборудования и инвентаря, создание условий для отдыха лиц с ограниченными возможностями и другое.

«Башкортостан вообще очень интересный регион. Я всегда говорю, что есть два момента. Первый – то, что Всевышний дал Башкортостану. Это природа, земля, наши рельефы, горы, леса и другие природные объекты. А второй – то, что наши предки, люди сделали. Это интересные объекты, здания, интересные события. Поэтому в совокупности это всё и делает нашу республику туристически привлекательной», - отметил Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью телеканалу «Мир», данном им в преддверии 450-летия Уфы.

Автор:Альфия Аглиуллина
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