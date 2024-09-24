В Башкирии мальчик получил травму на карусели

Прокуратура ЗАТО города Межгорье проверила исполнение законодательства о профилактике детского травматизма. Выяснилось, что в апреле 2022 года во время прогулки на придомовой территории 10-летний мальчик во время игры, зацепившись за край карусели, получил травму колена.

«Выявлено несоответствие конструкции требованиям безопасности. Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с городской администрации, производителя и поставщика игрового оборудования компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав ответчиков выплатить солидарно 100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

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