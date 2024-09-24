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24 Сентября , 13:47

В автобусах Уфы появится оплата по QR-кодам

С 10 октября госперевозчик «Башавтотранс» начнёт принимать оплату по QR-кодам. Об этом рассказали на пресс-конференции в ГУП.

Таблички с QR-кодами и NFC-метками будут размещены в разных местах салона, чтобы пассажиры могли их сканировать при любой заполненности. Также код сможет предоставить кондуктор. По итогу платежа в смартфоне отразится электронный билет.

Для оплаты можно воспользоваться своим банковским приложением или функций бесеонтактной оплаты, также удобно применять приложение СБПэй (доступно для скачивания в RuStore или App Gallery), отметила директор по развитию сервисов Национальной системы платёжных карт Марина Точилова.

С 10 декабря по 31 декабря пассажиры будут получать скидку на 13 рублей при каждой оплате по QR-коду.  Итого, при проезд в автобусе будет стоить 28 рублей по QR-коду (до нового года) или 34 рубля по карте «Алга».

Карта «Алга» и оплата по коду — это разные сервисы, они не совмещаются, отметили на презентации. Пассажир может выбирать тот или иной способ в зависимости от ситуации. Например, если человек пользуется услугой «Счастливый час» с бесплатной пересадкой — тогда выгоднее применить транспортную карту. Кроме того, «Алга» действует и при пересадке на другой вид транспорта (например, с пригородной электрички на городской автобус).

«Безналичные платежи — это удобно для людей и для транспортной системы, — отметил руководитель Башкирского реестра социальных карт Олег Романов. —  Применение оплаты по QR-коду не требует создания специальной инфраструктуры — терминалов, пунктов пополнения баланса. Затраты на этот сервис значительно ниже, чем на банковский эквайринг. Здесь нет риска, что платёж не пройдёт из-за срочного пополнения или других случаев. Оплату по QR-кодам можно использовать и на водном транспорте, и на канатной дороге, она удобна для частных перевозчиков», — указал он на преимущества системы.

Пока QR-коды планируется опробовать на городских маршрутах Уфы и затем внедрить по республике, сообщили спикеры. QR-кодами и NFC-метками оснащаются 1,5 тысячи автобусов, трамваев и троллейбусов.

Автор:Элина Ахметова
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