В амбулаторию села Бурибай поступил современный аппарат УЗИ

– Новый УЗИ-аппарат позволит нам проводить более точные и быстрые обследования, улучшить качество медицинского обслуживания населения. Еще один большой плюс в том, что теперь пациентам не нужно ехать в районный центр, чтобы пройти ультразвуковое исследование, – говорит главный врач врачебной амбулатории с. Бурибай Рамиль Рахметов.

Он также выразил слова благодарности руководству и коллективу горнодобывающего предприятия АО «Бурибаевский ГОК», которое приобрело аппарат для амбулатории в рамках программы социальной поддержки учреждений здравоохранения.

– Это важный шаг к повышению доступности современной медицины в районе и укреплению здоровья местного населения. Такие инициативы мы намерены продолжать и в будущем, ведь забота о людях – одно из основных направлений социальной политики нашего предприятия, – высказался генеральный директор Бурибаевского ГОКа Рустам Аблаев.