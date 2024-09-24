«Уфимское ожерелье» строят в трёх районах Уфы

Сеть велопешеходных маршрутов вокруг города «Уфимское ожерелье» продолжает свое развитие. Проект уникален для страны и реализуется в течение трёх лет. В этом году активно благоустраиваются участки на территориях трёх городских муниципалитетов, сообщили в пресс-службе мэрии.

На территории Октябрьского района обустраиваются новые прогулочные зоны на двух участках. Это тропа «Театральная» – от театра «Нур» до больницы № 21 и тропа здоровья «Воронки».

Первый участок соединяет обустроенный сквер имени Даяна Мурзина через лесной массив возле больницы, откуда можно пройти к парку «Лесоводов Башкирии». Протяженность составляет 924 метра.

На втором участке в этом году фронт работ следующий: от детского лагеря «Чайка» до смотровой площадки; от участка «Екатерининской брусчатки» до 200-летнего дуба; от дуба до новой смотровой площадки; от ПАО «Газпром» по улице Рихарда Зорге до существующей тропы. Протяженность – более 2 километров.

На сегодняшний день проведены планировка грунта, освобождение от поросли и перестойных деревьев, отсыпка инертными материалами, ведется укладка асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся в рамках реализации наказов избирателей, адресованных депутатам Госдумы России и горсовета Уфы.

В Орджоникидзевском районе благоустраивают лесную дорожку на участке улицы Блюхера от дома № 3/10 до № 7 протяженностью 4 километра. Этот видовой и лаконичный участок соединит тропу «Воронки» с биатлонным комплексом и Дежневской лестницей. В летнее время там проведена расчистка от валежников и поросли, сейчас в осенний период планируют завершить асфальтировку, нанести разметку. В следующем году там появятся интерактивные площадки, игровая для детей и спортивная для всех жителей.

Как сообщалось ранее, завершить первый этап благоустройства на этом участке «Уфимского ожерелья» планируется к ноябрю этого года.

В Советском районе продолжаются работы на участке, который получил название «Караидельская тропа». Эта прогулочная зона соединит «Жемчужину Авроры» с «Тропой Акбузата». После завершения всех запланированных работ получится единый благоустроенный маршрут от смотровой площадки «Президент отеля» до Лихачевской излучины протяженностью порядка 16 км.

На всех маршрутах монтируется современное уличное освещение с энергосберегающими светильниками.