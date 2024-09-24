"Первый советник" рассказал жителям Башкирии, как решить финансовые вопросы онлайн

Кредит на открытие бизнеса, импульсивное взятие микрозайма, обман мошенников – оказаться в сложном финансовом положении может каждый. Некоторые не могут справиться с положением дел, даже исправно внося требуемые платежи. Время идет – долговая яма растет. Юристы в такой ситуации советуют пройти «терапию финансового оздоровления» – процедуру банкротства.

- Многие даже говорить об этом боятся. “А что скажут родные? Это значит меня признают каким-то недобросовестным?” Переживания напрасны, ведь это всего лишь стандартная юридическая процедура, которая поможет встать на путь избавления от проблем и головной боли. Законный выход, чтобы освободиться от долгов и начать с чистого листа, - рассказали эксперты компании «Первый советник», которые уже много лет занимаются законным списанием долгов и решают финансовые проблемы жителей по всей России.

Житель Уфы Александр Левин обратился к «Первому Советнику» в мае 2022 года с долгом в 538 000 рублей – до таких размеров выросли его кредит и долг по кредитной карте. Компании понадобилось меньше года, чтобы вытащить мужчину из патовой ситуации. Как признается сам уфимец, эксперты поддерживали его от начала и до конца.

– Юристы всегда были на связи, помогли с документами и завершили все за 11 месяцев. Я сильно переживал, что процесс затянется на годы, но эксперты и отдел заботы просто супер. Очень рекомендую эту компанию — с ними можно быть уверенными, что ваше дело в надежных руках, — говорит Александр.

Списать долги можно через суд или во внесудебном порядке – самостоятельно в любом офисе МФЦ. Оформить банкротство таким способом можно, если:

Сумма долгов не превышает миллиона рублей;

Исполнительное производство в отношении гражданина на дату подачи заявления окончено;

Исполнительный документ возвращен взыскателю;

Нет иных неоконченных или непрекращенных исполнительных производств по взысканию денежных средств, возбужденных после возвращения исполнительного документа взыскателю.

– Плюс возможности списать долги через МФЦ в том, что это бесплатно. Но на деле этот формат почти никому не подходит, – считает генеральный директор компании «Первый советник» Наталья Ростовская. – Ситуаций, чтобы к должнику не было направлено никаких исполнительных производств, практически не бывает. Один случай на тысячу. Более того, это не совсем надежно.

Что же касается процедуры банкротства через судебную систему, тут все более четко и понятно. Главное в этом процессе – воспользоваться услугами грамотного юриста.

– Банкротство через суд платное, зато это решение отменить практически невозможно. По опыту юриста скажу, это настоящий гарант того, что с вас списали долги, – отмечает Наталья Ростовская.