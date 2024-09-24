"Первый советник" рассказал жителям Башкирии, как решить финансовые вопросы онлайн

Кредит на открытие бизнеса, импульсивное взятие микрозайма, обман мошенников – оказаться в сложном финансовом положении может каждый. Некоторые не могут справиться с положением дел, даже исправно внося требуемые платежи. Время идет – долговая яма растет. Юристы в такой ситуации советуют пройти «терапию финансового оздоровления» – процедуру банкротства.
- Многие даже говорить об этом боятся. “А что скажут родные? Это значит меня признают каким-то недобросовестным?” Переживания напрасны, ведь это всего лишь стандартная юридическая процедура, которая поможет встать на путь избавления от проблем и головной боли. Законный выход, чтобы освободиться от долгов и начать с чистого листа, - рассказали эксперты компании «Первый советник», которые уже много лет занимаются законным списанием долгов и решают финансовые проблемы жителей по всей России.
Житель Уфы Александр Левин обратился к «Первому Советнику» в мае 2022 года с долгом в 538 000 рублей – до таких размеров выросли его кредит и долг по кредитной карте. Компании понадобилось меньше года, чтобы вытащить мужчину из патовой ситуации. Как признается сам уфимец, эксперты поддерживали его от начала и до конца.
– Юристы всегда были на связи, помогли с документами и завершили все за 11 месяцев. Я сильно переживал, что процесс затянется на годы, но эксперты и отдел заботы просто супер. Очень рекомендую эту компанию — с ними можно быть уверенными, что ваше дело в надежных руках, — говорит Александр.
Списать долги можно через суд или во внесудебном порядке – самостоятельно в любом офисе МФЦ. Оформить банкротство таким способом можно, если:
– Плюс возможности списать долги через МФЦ в том, что это бесплатно. Но на деле этот формат почти никому не подходит, – считает генеральный директор компании «Первый советник» Наталья Ростовская. – Ситуаций, чтобы к должнику не было направлено никаких исполнительных производств, практически не бывает. Один случай на тысячу. Более того, это не совсем надежно.
Что же касается процедуры банкротства через судебную систему, тут все более четко и понятно. Главное в этом процессе – воспользоваться услугами грамотного юриста.
– Банкротство через суд платное, зато это решение отменить практически невозможно. По опыту юриста скажу, это настоящий гарант того, что с вас списали долги, – отмечает Наталья Ростовская.
Эксперт поможет составить и подать заявление в Арбитражный суд. После всех проверок и процедур суд назначит Финансового управляющего, вынесет решение о том, признан должник банкротом или нет, освободит или нет от долговых обязательств.
– Мы все делаем официально, прозрачно и открыто, и сопровождаем своего клиента на всех этапах: от заявки до признания человека банкротом, – говорят эксперты «Первого Советника». – Большой практический опыт помогает нам добиться оптимального результата в любой ситуации. Перед запуском процедуры банкротства мы анализируем все возможные риски и последствия, только после этого идем в бой.
На счету «Первого Советника» более 1 000 успешных дел. Головной офис компании находится в Челябинске, но они помогают жителям других регионов и онлайн, в том числе – при оформлении документов. По любому вопросу специалисты готовы консультировать в видеоформате, в мессенджерах и по телефону.
«Первый Советник» придерживается прозрачного ценообразования услуг по банкротству. Сопровождение клиента в течение года стоит 100 000 рублей. На весь период процедуры есть рассрочка, размер платежа можно обсудить. За что эксперт берет деньги, можно уточнить на бесплатной консультации.
Записаться на первичную бесплатную консультацию можно через онлайн-форму на сайте, через WhatsApp или связавшись с юридическим отделом напрямую по телефону +7 (902) 602-47-90.
Компания «Первый Советник»
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