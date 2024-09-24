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24 Сентября , 19:37
Центр управления Республикой Башкортостан

Молодые блогеры из Башкирии могут получить 750 тысяч рублей

Блогеры и журналисты в возрасте от 14 до 35 лет могут стать участниками всероссийской медиапремии «Шум», сообщил в прямом включении ЦУР Башкирии в передачу «Салям» и.о. главы госкомитета РБ по молодежной политике Вито Сабиров.

Заявки принимаются до 25 октября включительно по ссылке. Известно, что финалисты получат памятные подарки, а победитель — 750 тысяч рублей. Церемония награждения состоится 6 декабря в Москве.

«Премия доступна для всех, кому интересен медиаконтент, кто занимается SMM-направлением — это молодые блогеры, молодые журналисты, СММ-специалисты и другие», — прокомментировал Сабиров.
Автор:Иван Вавилов
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