Жители Башкирии смогут чаще летать в Казань

По данным минтранса РБ, этой осенью авиакомпания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар» открывает прямое регулярное авиасообщение между столицами Башкортостана и Татарстана. С 28 октября перелеты будут выполняться дважды в неделю, на комфортабельных Embraer 190 с компоновкой 110 пассажирских мест.

Как пояснили в пресс-службе столичного авиаузла, благодаря открытию рейса, пассажирам станут доступны трансферные полеты из Уфы в Мурманск, Иркутск, Кемерово и Томск с удобной пересадкой в Казани.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в аэропорту Уфы появился новый арт-объект.