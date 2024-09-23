В Уфе открылся семейный ресторан «Сойка»

«Семейные рестораны нельзя назвать чем-то удивительным. В любом крупном городе их десятки. Зачастую под этим термином скрываются либо обычные рестораны с детским меню и скромным игровым уголком, либо фаст-фуд кафе в детских парках. Мы решили переосмыслить идею и сделать ресторан с актуальным дизайном, авторской кухней, и при этом не просто с детским уголком, а настоящей мультиформатной игровой зоной с гувернерами и мастер-классами. Такой чтобы одновременно подошел как детям, так и родителям», - рассказывают авторы ресторана «Сойка».

Концепция легла в основу нового ресторана «Сойка» в «Мегаполис – Иремель». «Сойка» состоит из двух частей – полноценного ресторана и игровой зоны. Игровая в свою очередь включает в себя мастерские - развивайки, многоуровневый лабиринт, железную дорогу, бассейн с шариками, винтовую горку, зону Playstation, настольные игры и многое-многое другое и занимает примерно треть всего помещения. В игровой есть гувернеры, которые заботливо присмотрят за малышами, пока родители проводят время в ресторанной части проекта.

Гастрономическая часть, в свою очередь, совершенно не похожа на привычные для таких мест кафе а-ля детский парк или пиццерию. Это полноценный ресторан с авторской кухней, широкой барной картой и актуальным дизайном. Здесь разные виды посадок от уютных столиков до больших барных столов для компаний. Здесь здорово провести семейный обед или встретиться с друзьями за ужином.

В «Сойке» можно провести день рождения, причем как детский, так и взрослый. Банкетная комната при необходимости легко зонируется стеклянными перегородками.

Ресторан соседствует с караоке, боулингом, киберзоной и всем остальным что есть в обновленном «Мегаполисе», что значительно увеличит количество возможных комбинаций форматов отдыха как с детьми, так и без.

Семейный ресторан «Сойка» уже открыт и приглашает в гости.

vk.com/soykaufa

soykaufa.ru

Мегаполис – Иремель, Уфа, Менделеева, 137

Бронь: 292-14-64