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23 Сентября , 11:50

В Башкирии меняется расписание электричек

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Башкирии вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов. Как сообщает минтранс республики, это связано с ремонтными работами на путях.

Завтра, 24 сентября, поезд Дёма — Улу-Теляк на участке Иглино — Улу-Теляк (№ 6404) проследует на 39 минут позже действующего расписания. Состав отправится из Дёмы в 07:43 часов, время в Иглино — приб.08.43, отпр.09.23, в Улу-Теляк прибудет в 10:20 часов.

В среду, 25 сентября, поезд Раевка — Шакша (№ 7408) проследует на участке Раевка — Давлеканово на 42 минут раньше действующего расписания: № 7408 Раевка (отпр.05.24) — Давлеканово (приб.05.43, отпр.06.26) — Уфа (приб.08.19, отпр.08.23) — Шакша (приб.08.52).

Время указано местное.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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