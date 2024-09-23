Охотники защитят от медведей жителей села в Башкирии

В село Усмангали Белорецкого района Башкирии повадились медведи. Об одном из таких случаев, когда медвежата разгуливали во дворе дома, рассказывал «Башинформ».

Кроме того, в минэкологии Башкирии сообщили, что по словам местных жителей медведица с медвежонком напали на овец, появились недалеко от дороги, по которой ходят дети. Серьезность ситуации потребовала принять меры.

«Информация о том, что медведь с медвежонком пробежали через село Усмангали Белорецкого района, подтвердилась. В связи с этим охотники, у которых имеются разрешения на добычу медведей, взяли ситуацию на контроль. Местность вокруг деревни находится под наблюдением», - прокомментировал заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Камиль Биргулиев.

В минэкологии напомнили, что ни в коем случае нельзя приближаться к медведю, даже если это детеныш, тем более прикасаться к животному, кормить его. Помимо того, что дикие животные являются переносчиками опасных болезней, они могут проявлять внезапную агрессию. От случайно повстречавшегося медведя не стоит убегать, поскольку это может возбудить его инстинкт преследования, нужно уйти с места встречи, не поворачиваясь к медведю спиной. Чтобы не привлекать диких зверей, не нужно устраивать свалки пищевых отходов, необходимо ограничить доступ к домашним животным (содержать их в вольерах, закрывать на ночь в помещения, огородить зону выгула).

В нормальном состоянии хищники не склонны к нападению на человека, поэтому необходимо обозначать свое присутствие (это могут быть любые звуки), чтобы зверь мог заранее вас обнаружить (причем не обязательно визуально) и удалиться.