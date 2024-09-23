Четверо жителей Башкирии стали обладателями новых автомобилей. Белоснежные «Лада Гранта» от отделения Социального фонда России по Башкирии получили граждане, пострадавшие на производстве. Все машины оснащены автоматической коробкой передач и ручным управлением. Они адаптированы под нужды пострадавших в соответствии с их программами реабилитации.



В СФР по РБ напомнили, что по закону автомобиль выдается на семь лет. По окончании этого срока он заменяется новым при наличии у гражданина соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению.



Заявление на получение автомобиля можно подать на портале Госуслуг или в клиентской службе отделения СФР по Республике Башкортостан.

Ранее сообщалось, что 48 жителей Башкирии получили «Гранты» как пострадавшие на производстве.