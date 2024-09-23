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23 Сентября , 17:16

Башкирский кадетский корпус признан лучшим в ПФО

Башкирский кадетский корпус признан лучшим в ПФО. Об этом рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Ребята выходят отсюда настоящими мужчинами. Наш Башкирский кадетский корпус ПФО имени Героя России Александра Доставалова снова признали лучшим в Приволжском федеральном округе. Второй раз, в прошлом году наши парни тоже были первыми в ПФО. Поздравляю кадетов и их преподавателей! Так держать!», — написал он в своих соцсетях.

Радий Хабиров добавил, что в кадетском корпусе в Ишимбае на сегодняшний день учатся 320 ребят с 6-го по 11-й классы. В корпусе жесткая дисциплина, сильная учебная база, несколько языков, много кружков и секций и особый упор на спорт.

Ранее сообщалось, что Радий Хабиров ознакомился с деятельностью Башкирского кадетского корпуса в Ишимбае.

Справка 

Александр Васильевич Доставалов – уроженец Уфы, российский военнослужащий, десантник, гвардии майор, Герой России. Участвовал в ряде миротворческих операций, в том числе первой и второй чеченских контртеррористических операциях. В 2000 году, будучи заместителем командира парашютно-десантного батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, военнослужащий отличился в бою у высоты 776 под Аргуном в Чеченской Республике. Александр Доставалов пал в бою с превосходящими силами боевиков, отправившись на защиту личного состава шестой роты. Звание Героя России присвоено ему посмертно.

Автор:Альфия Аглиуллина
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