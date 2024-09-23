В Башкирии приступили к заготовке новогодних ёлок. По информации регионального Россельхознадзора, из Белорецкого района в Омскую область уже отправились первые две партии из трех тысяч рождественских деревьев.

«Обе партии сосен и елок перед отгрузкой проконтролированы специалистами надзорного ведомства. Отобранные образцы деревьев подверглись энтомологическим и гербологическим лабораторным исследованиям. Выданы карантинные сертификаты. Продукция отгружена», - сообщили в управлении Россельхознадзора по Башкирии.

Ранее в минлесхозе Башкирии рассказали, как правильно выбрать новогоднюю ёлку, сообщал Башинформ.