В Башкирии прошел конкурс чтецов Корана

В городском дворце культуры Белорецка впервые прошёл конкурс среди детей, чтецов священной книги мусульман — Корана.

Как сообщает пресс-служба администрации Белорецкого района, в конкурсе приняли участие 15 воспитанников школы изучения Корана для детей «Нуруль-ислам» при Белой мечети Белорецка. Школа открылась в феврале этого года. Конкурсантам важно было не только прочитать наизусть, но и красиво и правильно воспроизвести суры священной книги. Подарки получили все участники конкурса.

«Белорецкий район — многонациональный, здесь живут людьми разного вероисповедания и очень важно, что все ценят свои традиции. Мусульмане района бережно относятся к богатому культурному наследию ислама, активно участвуют в благотворительности, занимаются духовно-нравственным воспитанием молодёжи, совершают множество добрых дел, активно поддерживают наших ребят на специальной военной операции», — отметили в администрации Белорецкого района.