Синоптики Башкирии рассказали о погоде в ближайшие дни

На следующей неделе в Башкирии ожидается небольшое похолодание, сообщили синоптики.

По данным Башгидромета, сегодня днем по республике пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха днем +11,+16 градусов, по югу до +21.

В понедельник, 23 сентября, ночью местами прогнозируется небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +5 градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5, днем +9, +14 градусов.

Во вторник, 24 сентября, без осадков. Ветер северо-западный слабый. Ночью заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -5 градусов, местами до +5. Днем +9, +14 градусов.